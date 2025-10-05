Alteraciones debido al paracetamol – acetaminofén- en el feto de mujeres embarazadas. Revisión

Visitas: 7

¿El paracetamol incrementa el riesgo fetal para el TEA, TDAH y otras discapacidades intelectuales?

Joaquín Díaz Atienza

INTRODUCCIÓN

Considero que el escándalo desencadenado por las afirmaciones de R. Trump acerca de que la exposición al paracetamol en embrazadas podría desencadenar autismo (TEA) y/o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en el hijo, obedece más a una lucha política que científica con consecuencias bastante negativas en la población general y más en concreto en las embarazadas.

Tanto entre los partidarios de las afirmaciones de Trump, como en aquellos que, utilizando una falacia ad homine (es un ignorante…), se han manifestado en contra, con aseveraciones tan impropias de la ciencia, como que “no hay ningún estudio científico que lo confirme” …, han abordado el asunto con más pasión que razón: de una parte, se observa la imprecisión deseosa de generalizar, elevando a categoría aquello que solo es una parte de la verdad científica, y, por la otra parte, la difusión de una mentira piadosa para no generar escandalo e incertidumbre en la población.

¿Qué es «científico»?. Aclaración breve sobre los modelos científicos

Tabla 1. Modelos epidemiológicos de investigación clínica

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESCRIPTIVOS Basado en grupos o población (no en indviduos) Estudios ecológicos (son los menos resolutivos respecto a a la causalidad)

La información se obtiene de los individuos De caso único Serie de casos Transversales o de prevalencia (evaluación en un momento dado)

ANALÍTICOS Observacionales De casos y controles (solo se puede calcular la Odd Ratio) De cohorte (prospectivos y retrospectvos): los más fiables dentro de los estudios análíticos. Se puede calcular el Riesgo Relativo, y Hazard Ratio …

De intervención Ensayo clínico: es expimental y son los únicos que puede establecer relación causal entre la exposición y el efecto, aunque siempre dentro unos intervalos de confianza. Ensayo de campo: Normalmente se elige un grupo al que se pone en tratamiento (ej. vacuna) y otro que actúa como control. Esto se realiza en comunidad. De aquí que el siguiente, sea una variante de este. Ensayo comunitario . Tanto el ensayo de campo como el comunitario, pueden ser cuasiexperimentales, debido a que el control de los sesgos es prácticamente imposible. Se acrecan más al modelo de casos y controles, aunque en el de campo se actúa sobre indivíduos en comunidad, y en el comunitario, son poblaciones enteras las que se comparan tras una intervención.



Todos los modelos utilizados en la investigación médica suelen proporcionarnos una probabilidad asociativa entre dos o más eventos cuya fuerza estará fundamentada en la posibilidad de controlar todos aquellos aspectos que puedan sesgar la relación entre exposición y resultado (causa/efecto), así como en la pertinencia del análisis estadístico aplicado. Solo los ensayos clínicos aleatorizados y doble ciego (ECA) están metodologicamente capacitados para establecer una relación etiológica de causa/efecto y siempre dentro de un margen probabilístico. Sin embargo, en humanos, no siempre es bioéticamente posible realizarlos: yo no puedo exponer intencionadamente a embrazadas al paracetamol con objeto de conocer cuales son las consecuencias (efecto) del tal exposcición sobre el feto. De aquí que, la mayoría de las veces, se comienza con un diseño de casos y controles y, cuando es posible, con diseños de cohortes, especialmente los prospectivos.

RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES QUE ENCUENTRAN ASOCIACIÓN ENTRE LA TOMA DE PARACETAMOL Y ALTERACIONES FETALES

La investigaciones las presentamos según el diseño de investigación y año de publicación.

Estudios de seguimiento

Liew et al (2016)realizaron un seguimiento de 64.322 niños y sus madres inscritos en el Registro de Nacimientos de Dinamarca durante 12,7 años. Encontraron que el 1,6 % habían sido diagnosticados de TEA. De estos, el 0,5 % de autismo infantil. El 26% de los diagnosticados de autismo, también presentaban hiperactividad. El 50% de las mujeres habían tomado paracentamol durante el embarazo. Tras analizar los datos mediante el método de riesgos proporcionales de Cox, solo encontraron un mayor riesgo entre los niños con TEA con hiperactividad: HR= 1,51; IC95% 1,19-1,92. La toma de paracetamol superior a las 20 semanas, incrementaban el riesgo en un 50%.

Youelong et al (2019)intentan con su investigación establecer biomarcadores en el cordón umbilical en mujeres expuestas al paracetamol. Se estudiaron a 996 diadas madre/hijo que . constituían un subconjunto de la Cohorte de Nacimientos de Boston. Se midieron el paracetamol inalterado, el glucorónico de paracetamol, y el 3[N-acetil-L-cisteína-il]-acteminofeno. Los resultados fueron los siguientes: 1) Se encuentran 257 niños con TDAH (25,8%; 66 con TEA (6,6%); 42 con TEA+TDAH (4,2%); 304 con retraso en el desarrollo (30,5%) y 327 sin problemas detectables (32%). Concluyen que 1) se encontró paracetamol no modoficado en todos los casos; 2) según la cantidad de paracetamol se construyeron los terciles y su relación con el TDAH y los TEA: Los sujetos pertenencientes al segundo tercil presentaron una mayor probabilidad de TDAH: OR= 2,86 (IC95% 1,77-4,67) y para el segundo tercil: 2,26 (IC95% 1,40-3,69); para los TEA en el tercer tercil la OR= 3,82 (IC95% 1,62-8,60). Una vez realizados análisis de sensibilidad y de subgrupos, la OR varía de 2,3 para el TDAH a 3,5 y de 1,6 a 4,1 para el TEA.

Braker et al (2020)estudiaron la exposición fetal al paracetamol medido en el meconio y su asociación con el TDAH. Se utlizaron los datos de una cohorte prospectiva de 345 niños de un hospital de Quebec (Canadá). Se siguieron desde la primera consulta prenatal hasta la edad de 6 y 7 años. A los 9 y 11 años se evaluó la conectividad cerebral en estado de resposo. Los datos se analizaron mediante regresión lineal y logistica ponderada por probabilidad inversa con la finalidad de controlar posibles factores de confusión.. Se observó que la asociación era dosis dependiente: Cada duplicación de dosis incrementaba la probabilidad del TDAH en 10%. Igualmente, los niños con presencia de paracetamol en el meconio presentaban una mayor conectividad cerebral negativa en areas frontoparietales y areas sensomotoras asociadas a la presencia de TDAH.

Anand et al (2021)estudian la diversos metabolitos del paracetamol en el cordón umbilical y el estrés oxidativo como factor de riesgo para el TDAH en la Cohorte de Nacimientos de Boston entre 1998 y 2018. Encontraron que los niños con niveles de paracetamol mayor al percentil 50 presentaban un riesgo mayor para el TDAH. En concreto, el incremento de riesgo era proporcional a cada incremento de la 8-hidroxi-desoxiguanosina en el cordón umbilical. En esta misma linea de investigación y con asociación positiva se manifiestan Bührer et al (2021).

Sznajdereti et al (2022)investigan el estrés perinatal y exposición previa al paracetamol. Utilizan los datos de la cohorte de «Estudio del Primer Nacido» realizado en Pensilvania en 2423 parejas madres/hijos. Los niños que fueron expuestos al paracetamol (1011 madres) se evaluaron a la edad de 3 años utilizando el Cuestionario CBCL. Encontraron los siguientes resulatados: 1) Los hijos expuestos puntuaron significativamente en tres de la siete escalas: retraimiento, problemas de sueño y problemas atencionales. 2) Cuando se evaluó la exposición, controlando por el estrés prenatal, tanto los problemas de sueño (ORa= 1,23; IC95% 1,01-1,45), como la escala sobre problemas atencionales fueron significativas (ORa= 1,21; IC95% 1,01-1,45). Estos invstigadores, ¡con estos resultados!, concluyen que estos datos representan un problema de salud pública.

Megan et al (2024)utlizaron el Estudio de Desarrollo Infantil de Illinois (diciembre 2013 a enero de 2020). Se siguieron a 535 recién nacidos cuyas madres informaron de paracetamol. A los hijos se les pasó el CBCL a la edad de 2,3 y 4 años. Los resultados fueron los siguientes: 1) La exposición al paracetamol durante el 2º trimestre se asoció con mayores puntuaciones en problemas atencionales, TDAH, conductas externalizantes y puntuaciones totales, a la edad de 2 y 3 años. 2) La exposición se asoció con mayores conductas externalizantes a la edad de 4 años. 3) La exposición acumulada durante el embarazo, se asoción TDAH a la edad de 2 y 7 años (?!).

Casos y controles

En la misma linea de investigación Anand et al (2021) en una investigación posterior, Anand et al (2021)afirman: «Los cambios en los aminoácidos plasmáticos en el cordón umbilical y el biomarcador de estrés oxidativo 8-hidroxi-desoxiguanosina podrían explicar la asociación entre la exposición al paracetamol y el TDAH». En su investigación eligieron 568 diadas madre/hijo de la Cohorte de Nacimientos de Boston: 248 con TDAH y 320 neurotípicos. Encontraon con la catidad de paracetamol no metabolizado correlacinó sigificativamente con la metionina, la serina, la glicina y el glutamato. Los niños con presencia de paracetamol superiores al percentil 50 presentada riesgo para el TDAH, incrementándose este por cada aumento en el 8-hidroxi-desoxiguanasina en el cordón umbilical. Recominedan seguir investigando la relación entre el estrés oxidativo y su asociación con el paracetamol y el TDAH. Igualmente, encuentran asociación entre la metionina y el TDAH: 22,1% (logOR: 1,66; EE: 0,078; p: 0,015) y con la glicina: 22% (logOR: 1,16; EE:0,078; p: 0,032).

Metaanálisis

Alemany et al (2021))realizan un metaanálisis de seis cohortes europeas, resultado de un estudio colaborativo. Se incluyó un total de 73.881 de pares madre/hijo con exposición al paracetamol a lo largo de 18 meses de forma intermitente. La pesencia de los síntomas TEA y del TDAH se evaluaron a los 4 y 12 años. Los resultados fueron que los niños expuestos presentaron un 19% y 21% de más probabilidad en la presentación de TEA y TDAH, respectivamente, respecto a los no expuestos.

Revisiones bibliográficas y opiniones

Khan et al (2022)realizan una revisón sistemática que incluyen a 16 estudios de garn calidad metodológica: 13 cohortes porspectivos, dos revisiones y un metaanálisis. Se encontró una alta asociación positiva con una alta variedad de trastornos del neurodesarrollo: TEA, TDAH y alteraciones del desarrollo de leguaje y motor. Así mismo, encontranon que existen una correlación positiva, tanto con la cantidad de paracetamol, como duración de la exposición.

Chu et al (2025)realizan un revisión sistemática sobre las anormalidades mitocondriales en niños con TDAH previamente expuestos al paracetamol. Los investigadores relacionan las anomalías al metabolito N-acetil-benzoquinona imina (NAPQ1) al que adjudican un rol neuroinflamatorio interviniente en la presencia del TDAH.

En cuanto a artículos de opinión que manifistan la existencia entre exposición al paracetamol y mayor riesgo en la presentación de altaraciones en el neurodesarrollo, citamos a Bauer et al (2021)que realizan una alerta y crean un Grupo de Consenso y Prada et al (2025)que proponen una Guía de Navegación que maximice la fiabilidad de los resultados de la investigaciones sobre la expsoición al paracetamol.

Experimentación con animales

Brennan et al (2023)expusieron a roedores pregñados y aleatoriamente asignados a 150 mg/kg/día desde el periodo embrionario hasta el día 14 postnatal. Se analizaron a 111 crías. En las expuestas se observaron probelmas con la deambulación, alteración de la expresión genética específica del sexo masculino en la corteza prefrontal y realcionada con la presencia de glutatión y el citocromo P450, daños en el ARN y los sitemas inmunológicos y endocrinos.

Graeca et al (2024)evaluaron la exposición prenatal al paracetamol en roedores y los cambios en los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Observaron umbrales de respuesta más altos y latencias muchos más prolongadas.

RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES QUE NO ENCUENTRAN ASOCIACIÓN ENTRE LA TOMA DE PARACETAMOL Y ALTERACIONES FETALES

Estudios de seguimiento

Gustavson et al (2021)estudian a 26.613 niños de 12.902 familias que partciparon en el Estudio de Cohorte Noruego Prospectivo de Madres, Padres e Hijos (MoBa). Se evaluó el riesgo de TDAH entre hermanos expuestos al paracetamol y no expuestos. Los resultados fueron sorprendentes. Se analizó estadísticamente el cociente de riesgo de riesgos instantáneos ajustado (HRa) rseultando los siguiente: HRa: 0,87 (IC95% 0,82-1,08) para exposiciones de 1 a 7días; HRa: 1,13 (IC95% o,82-1,49) para exposiciones de 8 a 28 díaz; HRa: 2,02 (IC95% 1,17-3,25) para exposiciones mayores a 28 días. Cuando se utlizó el modelo por control de hernamos, el HRa interfamiliar fue 2,77 (IC95% 1,48-5,05); el HRa INTRAFAMILIAR fue 1,06 (IC95% ,054-2,25) .

Los autores concluyen que, tanto los hijos expuestos, como no expuestos, de madres con un uso prolongado de paracetamol en alguno de lo embrazos, presenta un mayor riesgo para el TDAH. Esto indicaría que existen factores familiares desconocidas que sesgan los resultados.

Ahlqvist et al (2024)realizan un análisis sobre las consecuencias de la exposición al actemol obteniendo los datos de la Cohorte Nacional de Suecia realizada entre 1995 y 2019. Comprende a toda la población (2.480.797 niños) y fuero seguidos hasta 2021. Los datos sobre la exposició al actamol se obtuvo prospectivamente de los registros perinatales y de prescripción.Para los diagnósticos de autismo, TEA, TDAH y discapacidad intelectual se utilizaron los criterios de la CIE 9 y la CIE 10. Los expuestos fueron 185. 909 niños ( el 7,49% del total de la cohorte). Los riesgos absolutos brutos a los 10 años de edad para los no expuestos frente a los expuestos fueron: para el autismo: 1,33% frente a 1,53%; para el TDAH: 2,46% frente a 2,87% y para la discapacidad intelectual: 0,70% frente a 0,82%. Aunque estas diferencias de riesgo son pequeñas, eran siginificativas estadísticamente.

Los autores realizan un análisis de pares de hermanos completos coincidentes, no encontrándose evidencias de que la exposición suponga un fantor de riesgo:

Autismo: HR (Hazard Ratio)= 0,98, (IC95% 0,93-1,04); DR (diferencia de riesgo) = 0,02 (IC95% -0,14-0,18).

TDAH: HR= 0,98, (IC95% 0,94-1,02); DR= -0,02, (IC95% 0,21-0,15).

Discapacidad intelectual (DI): HR= 1,01, (IC95% 0,98-1,10); DR= 0%, (IC95% -0,10-0,13).

Los autores concluyen que la exposoción al paracetamol, en sí misma, no es un factor de riesgo, sino que estas debe encontrarse en factores intrafamiliares, aún por investigar.

Finalmente, Okubo et al (2025)investigaron la exposición al paracetamol en 217.602 niños a partir de una Cohorte Nacional Japonesa (2005-2022). Los sujetos aportaron 966.546 años-persona. Se utilizó el modelo de riesgos proporcionales de Cox, primero utilizando emparejamientos 1:1 por puntuación de propensión (PS) y posteriormente el análisis con hermanos. El 39,5% de los niños estuvieron expuestos al paracetamol.

Los resultados fueron los siguientes:

Análisis por puntuación de propensión (PS): Alteraciones neurosdesarrollo: HR= 1,08, (IC95% 1,00-1,16). TDAH: HR= 1,22 (IC95% 1,09-1,36). TEA: HR= 1,02 (IC95% o,98-1,15). DI: HR=1,02 (IC95% 0,90-1,19).

Análisis con hermanos: HR para el TDAH= 0,86 (IC95% 0,52-1,14).

Los investigadores concluyen que si bien los análisis por PS indicaron ligeros aumentos de riesgo, los análisis de sensibilidad fueron negativos, lo que nos indicarían la existencia de factores de confusión no medidos.

CONCLUSIONES

Hemos intentado exponer una bibliografía cuya metodología científica se adaptara a las exigencias actuales para poder superar la revisiones por pares de las revistas de mayor prestigio. Sin embargo, sucede algo muy habitual cuando se investiga un tema en medicina: UNA GRAN VARIABILIDAD EN LOS RESULTADOS. Sencillamente, es la consecuencia de las misma variablidad que existe en los seres humanos a la hora de establecer las causas de una enfermedad, así como en errores metodológicos.

Desgraciadamente, la metología al uso no de más de sí, aunque podemos siempre mejorar las condiciones de cualquier modelo. Es muy importante conocer la enfermedad que se estudia y todos los factores conocidos que puedan contaminar nuestros resultados. Evitar los sesgos comienza antes de diseñar la investigación. Igualmente, hay sesgos que de cometerlos no podremos subsanarlos a posteriori: entre otros son los errores de clasificacción; otros sin embargo, podríamos controlarlos si empleamos los análisis estadísticos apropiados.

A la luz de los resultados expuestos en esta revisión bibliográfica, qué debemos reponder a la pregunta inial: ¿existe información científica de que la exposición fetal al paracetamol puede ocasionarle problemas en su neurodesarrollo?. La respuesta es SÍ. ¿Existe información científica de que la exposición fetal al paracetamol no es decisiva para ocasionarla?. La respuesta es SÍ.

Por tanto, se nos presenta un dilema que deberíamos resolver indagando sobre qué modelo de investigación se ha diseñado de manera más apropiada para el objeto del estudio. En este sentido, opinamos que los más resolutivos son los de cohorte prospectivos con el enfoque adicional del control de hermanos («sibling control desing»): Se utiliza un modelo de regresión de Cox, estratificado por la madre, lo que significa que cada familia se convierte en su propio grupo de control.

Si no decidimos por el modelo de Cox con control adicional de hermanos, la respuesta debe ser que, EFECTIVAMENTE, NO EXISTE EVIDENCIA SUFICIENTE PARA AFIRMAR QUE LA EXPOSICIÓN FETAL AL PARACETAMOL SE ASOCIA A PROBLEMAS DEl NEURODESARROLLO.

Sin embargo, si bien el modelo de Cox con control adicional de hermanos no elimina el valor del modelo de cohorte, sí que presenta algunos inconvenientes:

Solo incluye a familias con al menos dos hijos, por lo que pierde su representatividad de toda la población.

Requiere variabilidad de exposición dentro de la familia, aspecto que condiciona el tamaño de la muestra.

No controla los factores específicos de cada embarazo. Por ejemplo, infecciones, estrés u otras circunstancias que podrían condicionar la toma de paracetamol

Por tanto, nos quedamos de momento con que no existe evidencia suficiente.